هالة صدقي: أشارك في فيلم مصري سعودي لبناني قريبا





قالت النجمة هاله صدقي، إنها شعرت بالضعف بعد وفاة والدتها، مضيفة: :ولو هكتب قصة حياتي في كتاب كنت هسميه مغامرات او عجائب وغرائب".





وأضافت هالة اثناء حلولها ضيفه ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامى عمرو الليثي على شاشة الحياة ، انا اجازة فى رمضان هذا العام ، وهناك فيلم مصري سعودي لبناني سأقوم بالمشاركة فيه قريبا.





يذكر أن علاقة الفنانة هالة صدقي وزوجها سامح سامي، شهت مؤخرًا توترًا شديدا حيث طلب منها إجراء تحليل dna للتأكد من صحة نسب أولاده له بعد المشاكل العديدة التى حدثت بينهما في السنوات الخمس الأخيرة، لكنها لجأت للقضاء بعد ذلك، واتضح أنهما أبنائه بالفعل.