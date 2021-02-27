البحرين تساند السعودية بقوة: نرفض كل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة

أعربت مملكة البحرين، عن تأييدها لبيان الخارجية السعودية حول التقرير الأميركي عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، مشددة على أن المملكة تضطلع بدور أساسي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.





وقالت البحرين، إن السعودية بقيادة خادم الحرمين وولي العهد دور أساسي إقليميا وعربيا ودوليا، مؤكدة: "نرفض كل ما من شأنه المساس بسيادة السعودية".





إلى ذلك، أصدرت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، بأصدار بيان ترد به على التقارير الصادرة من الاستخبارات الأمريكية بشأن قضية جمال خاشقجي، وجاء به: "تابعت وزارة الخارجية ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله".





وأضافت: "تشير إلى أن حكومة المملكة ترفض رفضًا قاطعًا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة."





‎وتابعت: "وتؤكد على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكامًا قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي - رحمه الله -".





وأوضحت "أنه لمن المؤسف حقًا أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا، كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها".



