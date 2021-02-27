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حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 27 فبراير 2021.. "الصلح خير"

السبت 27/فبراير/2021 - 06:35 ص
الأبراج - أرشيفية
الأبراج - أرشيفية
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يوافق اليوم 27 فبراير 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.

ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 27 فبراير 2021.

برج الحمل: 
لا تسعَ خلف فرصة تبدو مغرية لكنّ بها شبهة قانونيّة أو لا تخلو من عيب، لا تستسلم لإلحاح ماكر، لا تقرصينى يانحلة.

برج الثور: 
الإبتهاج مع الأطفال الصغارسواءً كانو أطفالك أم أطفال العائلة يكون سببًا فى فرحة غامرة وشغلًا لوقتك فى عمل نافع.

برج الجوزاء: 
رُبّما كانت برودة الجوّ فرصة لك للتروّى والتفكير قبل أن تقرر الإنطلاق من مكان لآخر، إحترس من إطار مثقوب أو وقود على وشك النّفاد.

برج السرطان: 
حافظ على الشعرة من الحب والإحترام بينك وبين أحد الأقارب أو الأصهار لتتجنّب مزاح ثقيل لاترغبه، من كَثُرَ مزاحه قلّت هيبته.

برج الأسد: 
الأنشطة الإجتماعيّة قد تثمر عن ولادة مشروع جديد بالتعاون مع صديق أو توفير وظيفة إضافيّة لك تحتاج لها، إيد على إيد تساعد.

برج العذراء: 
زيارات عائليّة عليك أن تقوم بها اليوم بمشيئة الله تَعَالى، تقوية الروابط الأسريّة تعنى أشخاص يطمئنون عليك باستمرار، والمزيد من راحة البال.

برج الميزان: 
الصلح خير، صافى يا لبن؟ حليب يا إشطة، عبارتان ضروريّتان للتأكد من عودة المياه لمجاريها بينك وبين زميل العمل، أو فرد من الأسرة.

برج العقرب: 
العين تعشق كل جميل، عبارة تعنى أهميّة اهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مُناسبة غير مُتوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجًا.

برج القوس: 
الرحلة من الفشل للنجاح تبدأ بالتفاؤل، هذا يعنى إزاحة العبوس عن وجهك كخطوة أولى ووضع إبتسامة لطيفة بدلًا عنه، والتشميرعن ذراعيْك للعمل.

برج الجدى: 
الجواب بيبان من عنوانه، عبارة قد تشعر بها عندما يتم تقديم شخص أو مشروع مشكوك فى نزاهته أو قانونيته لك، درهم وقاية.

برج الدّلو: 
قد تقوم بفتح علب الشوكلاتة للضيوف بسبب نجاح أو حفلة ميلاد أو خطوبة، جولة تسوّق واردة إحرص فيها على أن تشترى ما تحتاجه فقط.

برج الحوت: 
تناول الشاى الأخضر والخبز بالرّدَة، تخفيض الدهون والسكريات، إيقاف التدخين والسّهَر، أنشطة لاسترجاع نضارتك إن شعرت بتقدّم العمر.

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