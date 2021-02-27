حظك اليوم.. توقعات برج الثور 27 فبراير 2021

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توقعات برج الثور اليوم 27 فبراير 2021

الابتهاج مع الأطفال الصغارسواءً كانو أطفالك أم أطفال العائلة يكون سببًا فى فرحة غامرة وشغلًا لوقتك فى عمل نافع.





صفات برج الثور:

مواليد برج الثور، يتميزون بالرغبة في الاحتفاظ بالمال، والمكانة الاجتماعية المرموقة، ولديهم صبر طويل، ويتقنون أعمالهم، ويحبون الهدوء والتأمل، ولكن يعانون كثيرًا من آلام الحلق والحنجرة ويعاني من أمراض الإنفلونزا والبرد.



