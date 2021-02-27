حظك اليوم.. توقعات برج العذراء 27 فبراير 2021

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توقعات برج العذراء اليوم 27 فبراير 2021

زيارات عائليّة عليك أن تقوم بها اليوم بمشيئة الله تَعَالى، تقوية الروابط الأسريّة تعنى أشخاص يطمئنون عليك باستمرار، والمزيد من راحة البال.





صفات برج العذراء:

مواليد برج العذراء، يتميزون بأنهم أذكياء وعقلاء، ومرهفو الحس، ويميلون للواقعية ولا يجرون وراء الأوهام والخيالا، وهم مخلصون جدا، وملتزمون في أعمالهم بدقة، ويصعب إرضاؤهم لأنهم يبحثون عن الكمال، ولديهم قدرة عالية على التحليل، ولديهم ثقة عالية في النفس، إلا أنهم يعانون كثيرا من آلام الجهاز الهضمي.



