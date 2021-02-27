شيرين رضا تعرض الزواج على هذا الممثل





قالت الفنانة شيرين رضا، إن النجم براد بيت، هو الشخص الوحيد الذي تتمنى الارتباط به.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "لايف من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا بقناة "ON E":: "لا أمانع في الذهاب اليه لأعرض عليه الزواج مني".

وأشارت على نحو اخر إلى أنه لا تجد حرجًا في عمليات التجميل مع تقدم العمر، كما أوضحت أنها بحاجة إلى إجراء عملية تجميل في الأنف.