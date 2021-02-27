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البيت الأبيض يهدف إلى تعزيز العلاقات مع البرازيل

السبت 27/فبراير/2021 - 08:15 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين ساكي، إن إدارة بايدن تتابع عن كثب التطورات في البرازيل فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمناخ، لكنها تعتزم مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الأمريكية مع الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وأعلنت إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الخامس من فبراير عن تمويل إضافي قدره 300 ألف دولار (1.5 مليون ريال برازيلي) من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتعزيز استجابة البرازيل الطارئة لـ COVID-19، حسبما قالت بساكي في إفادة بالبيت الأبيض. واضافت: "نحن إلى حد بعيد أكبر مستثمر في البرازيل، بما في ذلك في العديد من الشركات البرازيلية الأكثر ابتكارًا وتركيزًا على النمو، وسنواصل تعزيز علاقاتنا الاقتصادية وزيادة علاقتنا التجارية الكبيرة والمتنامية في الأشهر المقبلة".

وردًا على سؤال حول دعوات جماعات حقوق الإنسان والديمقراطيين في الكونجرس لواشنطن لوقف المحادثات التجارية مع البرازيل بسبب مخاوف بشأن حقوق الإنسان والمخاوف المتعلقة بالمناخ، قالت بساكي إن إدارة بايدن لن تمتنع عن إثارة المخاوف في حالة وجود خلافات.

وتابعت "تمامًا كما هو الحال في العديد من علاقاتنا، نبحث عن فرص للعمل معًا بشأن القضايا التي توجد فيها مصلحة وطنية مشتركة، ومن الواضح أن هناك علاقة اقتصادية مهمة، ولن نتراجع عن المجالات التي نختلف فيها، سواء كان ذلك متعلقًا بالمناخ أو حقوق الإنسان، أو غير ذلك ".

وقد سعت إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب إلى تعزيز العلاقات مع البرازيل، أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، وتوفير ثقل موازن للصين، التي أصبحت أكبر قوة تجارية للبرازيل. في أكتوبر، وقعت البرازيل والولايات المتحدة ثلاث اتفاقيات لضمان الممارسات التجارية الجيدة ووقف الفساد، ووضع هدف لمضاعفة التجارة الثنائية في السنوات الخمس المقبلة من حوالي 100 مليار دولار حاليًا.

انتقدت لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب الأمريكي التي يسيطر عليها الديمقراطيون العام الماضي إدارة ترامب لتقربها من البرازيل نظرًا لسجلها في حقوق الإنسان والبيئة في عهد الرئيس جايير بولسونارو. وكتب بولسونارو الشهر الماضي إلى بايدن في اليوم الذي تم فيه تنصيبه وقال إنه يأمل أن يسع البلدان إلى اتفاقية تجارة حرة واسعة النطاق خلال فترة بايدن.

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