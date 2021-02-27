كوفيد والمناخ والضرائب علي قائمة محادثات مجموعة السبع

تنضم الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المحادثات الدولية بشأن الاقتصاد العالمي هذا الأسبوع، وتتوقع دول غنية أخرى انفصالا حاسما عن النزعة القومية "أمريكا أولا" لدونالد ترامب.





وانضمت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى الاجتماع عبر الإنترنت يوم الجمعة مع نظرائها في مجموعة السبعة (G7) حيث من المحتمل أن يجددوا وعودهم لمتابعة برامج تحفيز ضخمة للمساعدة في التعافي الاقتصادي من COVID-19.





سيسعى الاجتماع، وهو أول لقاء لمجموعة السبع منذ تولي بايدن منصبه، أيضًا إلى بث حياة جديدة في الجهود طويلة الأمد لحل مشكلة كيفية فرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة، وكثير منها أمريكية مثل أمازون وجوجل. وينظر إلى ذلك على أنه حالة اختبار لتجديد مشاركة واشنطن بعد أن منع ترامب فعليًا أي صفقة.





وقالت بريطانيا، التي تترأس الاجتماع، إن المحادثات ستوفر فرصة لإيجاد "حلول عالمية" لضربة المطرقة التي سببها الوباء للاقتصاد العالمي. وقال مصدر من مجموعة السبع إن المسؤولين سيناقشون "أفضل السبل لتشكيل والاستجابة لمراحل الانتعاش العالمي من COVID-19" بما في ذلك دعم العمال والشركات على المدى القريب مع ضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل.





وقال مساعدون آخرون إنه ستكون هناك مناقشة بشأن تنسيق الحوافز المالية بين دول مجموعة السبع التي تشمل إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا اليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا. وسينضم إليهم أيضًا رؤساء بنوكهم المركزية الوطنية والبنك المركزي الأوروبي.





اقترح بايدن 1.9 تريليون دولار أخرى في الإنفاق وتخفيضات ضريبية بالإضافة إلى 4 تريليونات دولار من ترامب. من المتوقع أن يقول وزير المالية البريطاني ريشي سوناك في مارس إنه سيقترض المزيد من الأموال - بعد تكبده أكبر عجز على الإطلاق في وقت السلم - بينما يعد بإصلاح المالية العامة بعد الأزمة.





وقال المصدر في مجموعة السبع إن الاجتماع سيناقش أيضا دعم الدول المعرضة للخطر لمساعدة التعافي العالمي، واضاف انه من المرجح أن تصدر بريطانيا بيانا بعد الاجتماع.





يأتي الاجتماع في الوقت الذي يستمر فيه الاقتصاد العالمي في المعاناة من تأثير عمليات الإغلاق على الرغم من أن برامج التطعيم تزيد من احتمالات الانتعاش في وقت لاحق من هذا العام. ومن المحتمل أن تعني الوتيرة المختلفة لعمليات الإطلاق أن بعض المناطق تتخلف عن الركب، حيث تتعرض منطقة اليورو بشكل خاص لخطر التعافي البطيء.

تريد بريطانيا أن تجعل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي أولوية قصوى في رئاستها لمجموعة السبع قبل مؤتمر COP26 الذي من المقرر أن تستضيفه في نوفمبر. وقد تكون هناك أيضًا بعض علامات التقدم في كيفية فرز قواعد فرض الضرائب على التجارة عبر الحدود.





يتفاوض ما يقرب من 140 دولة حول التحديث الأول منذ جيل واحد لقواعد فرض الضرائب على التجارة عبر الحدود، لحساب ظهور الشركات الرقمية الكبرى مثل Google وApple وFacebook.يُنظر إلى بايدن على أنه أكثر انفتاحًا على الصفقة ويعتقد بعض المشاركين في المحادثات أن الاتفاق في متناول اليد هذا العام.



