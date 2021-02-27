جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021 نصف العام الدراسي "الترم الاول" (وزير التعليم يحدد موعد الاختبارات) | الثانوية العامة





وضح وزير التعليم مواعيد الاختبارات حيث تقرر إجرائها بعد التأجيلات بسبب الظروف الطارئة التي نعيشها مع تفشي كورونا وازدياد الإصابات حيث كثر الحديث والجدل حول تلك القرارات وطريقتها الجديدة، حيث تختلف عن المتعارف عليها خلال السنوات الماضية، وخلال مؤتمر تحدث عن المواصفات التي تخص هذا الأمر ليطمئن الطلاب في كافة المراحل حيث تكون الفترة متاحة أمامهم لكي يراجعوا ما فاتهم خلال الوقت الماضي قبل البدء فيها حيث نوضح في المقال كافة تفاصيل قرارات الوزير التي أعلنها.





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وكثير من التساؤلات يبحث عنها الطلاب حيث يريدون معرفة التفاصيل وكيفية أداء الاختبارات وذلك قبل البدء فيها حيث كانوا في أجازة خلال الفترة الماضية بعدما تأجلت الاختبارات إلى ما قبيل بدء الفصل الثاني وذلك في إجراء جديد على طلابنا مع ظروف جديدة نعيشها مع كورونا حيث جاءت كافة القرارات لصالح العملية التعليمية.





وحتى نتجنب إصابات جديدة بين طلابنا ووقف التفشي لهذا الوباء تقرر تغيير الطريقة للاختبارات عن السنوات الماضية حيث تقرر استمرار الطلاب للتعليم دون إيقافه أو إلغاء الترم وهو أمر كان مستبعد بشكل تام من المختصين كي لايفوت على طلابنا الأعزاء ترم في سنواتهم الدراسية لذلك كان القرار بإقامتها مع تعديل الطريقة والمواعيد.





جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

أما بالحديث عن القرارات الجديدة وجدول الاختبارات المتعقلة بتانية ثانوي ستبدأ يوم 28 للشهر الجاري ويكون اختبار العربي والجبر والتفاضل، ويوم 2 مارس اختبار الأحياء والفلسفة، ويوم 4 اختباري اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس، ويوم 7 اختباري الفزياء والتاريخ، ويوم 9 اختباري اللغة الأولى الاجنبية والكيمياء وأخر يوم 11 مارس اختباري التطبيقات الرياضية والجغرافيا.





جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي،