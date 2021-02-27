شرطة ميانمار تتحرك للقضاء على الاحتجاجات في البلاد

تحركت شرطة ميانمار بشكل حاسم يوم السبت في محاولة لمنع المعارضين من التجمع بعد أن حث مبعوث ميانمار لدى الأمم المتحدة الأمم المتحدة على استخدام "أي وسيلة ضرورية" لوقف انقلاب في الأول من فبراير.





كانت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في حالة اضطراب منذ استيلاء الجيش على السلطة واحتجز الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو كي وكثير من قيادات حزبها، بدعوى حدوث تزوير في انتخابات نوفمبر التي فاز فيها حزبها بأغلبية ساحقة. وازداد عدم اليقين بشأن مكان وجود سو كي، حيث نقل موقع ميانمار الآن المستقل على الإنترنت يوم الجمعة عن مسؤولين في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية (NLD) قولهم إنها نُقلت هذا الأسبوع من الإقامة الجبرية إلى مكان مجهول.





وجلب الانقلاب مئات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع ميانمار وأثار تنديدات من دول غربية، وفرض بعضها عقوبات محدودة. وقال شهود إن الشرطة خرجت بقوة في وقت مبكر من مدينة يانغون الرئيسية وأماكن أخرى، وانتشرت في مواقع الاحتجاج المعتادة واحتجزت الناس أثناء تجمعهم.





لا يزال الناس يتجمعون، واعدادهم تزداد حتى الصباح، للترديد والغناء، ثم تذوب في الشوارع الجانبية مع تقدم الشرطة، مما أدى على ما يبدو إلى إطلاق قنابل الصوت وإطلاق النار في الهواء.





وذكرت وسائل الإعلام أنه ظهرت مشاهد مماثلة في مدينة ماندالاي الثانية وأماكن أخرى. وقال متظاهر في بلدة منوية بوسط البلاد إن الشرطة أطلقت خراطيم المياه أثناء محاصرة حشد من الناس. وقالت آي آي تينت لرويترز من البلدة "لقد أغلقوا كل طرق الخروج.. لقد استخدموا خراطيم المياه ضد المتظاهرين السلميين، ولا ينبغي أن يعاملوا الناس بهذه الطريقة. "





في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال سفير ميانمار كياو مو تون إنه كان يتحدث نيابة عن حكومة سو كي وناشد الهيئة لـ "استخدام أي وسيلة ضرورية لاتخاذ إجراءات ضد جيش ميانمار وتوفير السلامة والأمن للشعب".





وقال للمجموعة المكونة من 193 عضوا "نحن بحاجة إلى مزيد من الإجراءات القوية الممكنة من المجتمع الدولي لإنهاء الانقلاب العسكري على الفور، ووقف قمع الأبرياء... واستعادة الديمقراطية".



