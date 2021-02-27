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أستراليا تقترب من العودة الي الحياة قبل الوباء مع كبح فيروس كورونا
السبت 27/فبراير/2021 - 08:31 ص
منار طارق
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اتجهت الحياة في جميع أنحاء أستراليا إلى ما قبل الوباء بشكل طبيعي يوم السبت، حيث سمحت ولايات نيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا ببعض الرقص وسمحت فيكتوريا بحشود أكبر في الأحداث الرياضية.
لم تسجل الولايات الثلاث، التي يقطنها ما يقرب من ثلثي سكان أستراليا البالغ عددهم 25 مليون نسمة، أي انتقال مجتمعي يوم السبت من فيروس كورونا الجديد الذي يسبب COVID-19. بالنسبة لنيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، كان اليوم الحادي والأربعون على التوالي بدون ظهور حالات محلية.
بالإضافة إلى السماح لما يصل إلى 30 شخصًا بالرقص في الأعراس، خففت الدولة من القيود المفروضة على عدد الزوار في المنزل. سمحت ولاية جنوب أستراليا ببعض رقصات النادي اعتبارًا من يوم الجمعة. واستيقظ الناس في فيكتوريا، الذين فرضوا هذا الشهر إغلاقًا صارمًا لمدة خمسة أيام بعد تفشي صغير لفيروس كورونا، يوم السبت على القواعد التي تسمح للملاعب بأن تستوعب 50٪ من السعة للأحداث الرياضية.
كان أداء أستراليا أفضل من معظم الاقتصادات المتقدمة بفضل الإغلاق السريع للحدود والامتثال المجتمعي العالي لتدابير الصحة العامة والاختبارات الصارمة والتعقب. وقد أبلغت عن أقل من 29000 إصابة بفيروس كورونا و909 حالة وفاة بكوفيد -19.
يوم الاثنين، بدأت البلاد برنامج التطعيم، مع حوالي 60.000 جرعة من Pfizer BioNTech تم إعطاؤها للسكان ذوي الأولوية، مثل المسنين وموظفي الإعاقة، وحماية الحدود وعمال الحجر الصحي. وقالت وزيرة الخارجية ماريز باين إنها تلقت الجرعة الأولى من لقاح COVID-19 يوم السبت كجزء من بدء التشغيل الذي يهدف إلى تقديم التطعيمات لجميع الأستراليين بحلول أكتوبر.
وقال باين في بيان: "سيساعد توقيت التطعيم أيضًا في تسهيل السفر الدولي المحتمل في المستقبل القريب حتى نتمكن من الاستمرار في ملاحقة المصالح الوطنية الحيوية مع شركائنا الدوليين".
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