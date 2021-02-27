



رابط حجز شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان الخامس عشر 2021 من خلال mhuc.gov.eg..اعرف الشروط والطريقة والخطوات كاملة





في هذه الآونة يبحث العديد من المواطنين بشكل كبير عن طريق يمكنهم من خلاله معرفة كيف يمكنهم حجز يقف الاسكان الاجتماعي كما يمكنهم ايضا معرفة الشروط والأحكام حتى يمكنهم الحصول على هذه الشقق بكل سهولة د، كما يحب علينا القول إن هذه الشقق مناسبة للغاية مع جميع المواطنين ولكن يجب أن تنطبق عليه الشروط هذه الشروط غير صعبة للغاية بل بالعكس هي تضمن لهم حصولهم على الشقة وايضا عدم المساواة بين شخص ليس لديه اي شيء وشخص أخر لديه كل شيء ويريد الحصول على شقة.





حجز شقق الاسكان الاجتماعي

- يمكن لكم الحجز بطريقة سهلة للغاية من خلال سحب كراسة الشروط ومليء جميع البيانات الموجودة فيها مع دفع رسوم هذه الكراسة .





- كما يمكنكم ايضا الدخول على هذا اللينك ( كما يمكنكم ايضا الدخول على هذا اللينك ( اضغط هنا ) حتى يمكنكم حجز شقة، وبعد الدخول يجب عليكم أن تقوموا بكتابة الرقم القومي الخاص بكم كاملا في المكان المخصص كما يمكن لكم الدخول إلى صفحة الفيس بوك الخاص بهذه المبادرة لمعرفة كافة التفاصيل كما يمكنكم ايضا ارسال كافة الأسئلة لهم في رسالة أو يمكن لكم الاتصال على 6777 أو الاتصال على من اي خط اراضي على 0900071117 بكل سهولة.





شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي

- يجب عليهم أن يكون لديه ادخل ولكن ليس كبير.

- كما يحب أن يكون سن المتقدم لا يزيد عن 59 عاما بكل تأكيد ولا يجوز أكثر من ذلك.

- كما يجب أن يكون مقيم داخل المحافظة الذي يريد أن يحصل على شقة سكنية فيها.

- لا يجوز الدفع نقدي بالتأكيد.

- يجب أن يكون الدخل محدود.

- لا يكون قد حصل من قبل على قرض مالي.



