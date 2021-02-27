Advertisements

رابط حجز شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان الخامس عشر 2021 من خلال mhuc.gov.eg..اعرف الشروط والطريقة والخطوات كاملة

السبت 27/فبراير/2021 - 08:27 ص
شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان الخامس عشر
شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان الخامس عشر
Advertisements

رابط حجز شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان الخامس عشر 2021 من خلال mhuc.gov.eg..اعرف الشروط والطريقة والخطوات كاملة

في هذه الآونة يبحث العديد من المواطنين بشكل كبير عن طريق يمكنهم من خلاله معرفة كيف يمكنهم حجز يقف الاسكان الاجتماعي كما يمكنهم ايضا معرفة الشروط والأحكام حتى يمكنهم الحصول على هذه الشقق بكل سهولة د، كما يحب علينا القول إن هذه الشقق مناسبة للغاية مع جميع المواطنين ولكن يجب أن تنطبق عليه الشروط هذه الشروط غير صعبة للغاية بل بالعكس هي تضمن لهم حصولهم على الشقة وايضا عدم المساواة بين شخص ليس لديه اي شيء وشخص أخر لديه كل شيء ويريد الحصول على شقة.

حجز شقق الاسكان الاجتماعي
- يمكن لكم الحجز بطريقة سهلة للغاية من خلال سحب كراسة الشروط ومليء جميع البيانات الموجودة فيها مع دفع رسوم هذه الكراسة .

- كما يمكنكم ايضا الدخول على هذا اللينك (اضغط هنا) حتى يمكنكم حجز شقة، وبعد الدخول يجب عليكم أن تقوموا بكتابة الرقم القومي الخاص بكم كاملا في المكان المخصص كما يمكن لكم الدخول إلى صفحة الفيس بوك الخاص بهذه المبادرة لمعرفة كافة التفاصيل كما يمكنكم ايضا ارسال كافة الأسئلة لهم في رسالة أو يمكن لكم الاتصال على 6777 أو الاتصال على من اي خط اراضي على 0900071117 بكل سهولة.

شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي
- يجب عليهم أن يكون لديه ادخل ولكن ليس كبير.
- كما يحب أن يكون سن المتقدم لا يزيد عن 59 عاما بكل تأكيد ولا يجوز أكثر من ذلك.
- كما يجب أن يكون مقيم داخل المحافظة الذي يريد أن يحصل على شقة سكنية فيها.
- لا يجوز الدفع نقدي بالتأكيد.
- يجب أن يكون الدخل محدود.
- لا يكون قد حصل من قبل على قرض مالي.

رابط حجز شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان الخامس عشر 2021 من خلال mhuc.gov.eg..اعرف الشروط والطريقة والخطوات كاملة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان الخامس عشر 2021 شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان الخامس عشر حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2021 الاسكان الاجتماعي

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مجلس الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 12 ساعة

رمضان صبحي مهدد بالايقاف أربع مباريات

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

خاص - عرض إسباني يُهدد استمرار نجم الأهلي مع الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

خاص - الأهلي يُحدد 6 ملايين دولار لبيع نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي

منذ حوالي 9 ساعات

ليس ساسي.. نجم الزمالك يضع شروطًا قاسية للتجديد

منذ حوالي 12 ساعة

ندم على رحيله.. موسيماني يعيد أول المعارين إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عقد وهمي.. الأهلي يكشف مؤامرة كبرى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| إصابات كورونا تعود للاستقرار.. و"الصحة" تعلن البيان الرسمي

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2019 بالرقم القومي وموعد استلام الوحدات السكنية

اعرف موعد التقديم لحجز شقق الإعلان الحادي عشر للإسكان الاجتماعي 2019 وشروط الحجز عبر موقع صندوق التمويل العقاري

استعلم عن نتيجة الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي 2019 وموعد سداد أول قسط

اعرف موعد التقديم لحجز شقق الإعلان الحادي عشر للإسكان الاجتماعي 2019 وشروط الحجز عبر صندوق التمويل العقاري

شقق الإعلان الـ 11 | موعد التقديم لحجز شقق الإعلان الحادي عشر للإسكان الاجتماعي 2019 | عبر رابط صندوق التمويل العقاري

50 ألف.. الإسكان توضح شروط التقديم لحجز شقق "سكن مصر" (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

08:19 م

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

04:32 م

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

06:36 م

ندم على رحيله.. موسيماني يعيد أول المعارين إلى الأهلي

12:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»