كوريا الجنوبية تستعد لبدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

قالت كوريا الجنوبية إن 18.489 شخصًا تلقوا جرعاتهم الأولى من لقاح AstraZeneca PLC بحلول منتصف ليل الجمعة حيث أطلقت حملة تطعيمات COVID-19، وستبدأ في استخدام لقاحات Pfizer BioNTech يوم السبت.





أول من حصل على اللقاحات هم العاملون في الرعاية الصحية والعاملين في مرافق الرعاية المساعدة وغيرهم من الأشخاص المعرضين لمخاطر عالية، بهدف تطعيم 32 مليون إلى 36 مليون شخص - حوالي 60٪ إلى 70٪ من السكان - بحلول سبتمبر. وتأمل الحكومة في الوصول إلى مناعة القطيع، التي تُعرَّف على أنها جرعة لقاح بنسبة 70٪ على الأقل، بحلول نوفمبر، حيث تظل السلطات الصحية في حالة تأهب لظهور علامات العدوى المتفرقة.





سيتم إعطاء لقاحات AstraZeneca الأولى إلى 289000 شخص، بينما سيتلقى حوالي 55000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في منشآت علاج فيروس كورونا الدفعة الأولى من اللقاح الذي طورته شركتا Pfizer Inc وBioNTech SE المقدم من خلال برنامج COVAX العالمي لمشاركة اللقاحات.





بصرف النظر عن AstraZeneca وPfizer وCOVAX، توصلت كوريا الجنوبية أيضًا إلى اتفاقيات مع شركة Moderna Inc وNovavax Inc وJohnson & Johnson للقاحات.





أبلغت كوريا الجنوبية عن 415 إصابة بفيروس كورونا الجديد يوم الجمعة. وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن البلاد سجلت 89321 إصابة و1595 حالة وفاة بكوفيد -19. وقال رئيس الوزراء تشونغ سي كيون يوم الجمع انه تمدد السلطات قواعد التباعد الاجتماعي لمدة أسبوعين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك حظر التجمعات الخاصة لأكثر من أربعة أشخاص، للحد من انتشار فيروس كورونا.



