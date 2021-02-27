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(billing.te.eg) | طرق دفع فاتورة التليفون الارضي 2021 شهر فبراير إلكترونيا لكافة المواطنين

السبت 27/فبراير/2021 - 08:34 ص
فاتورة التليفون الارضي 2021
فاتورة التليفون الارضي 2021
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(billing.te.eg) | طرق دفع فاتورة التليفون الارضي 2021 شهر فبراير إلكترونيا لكافة المواطنين 

يعتبر منتصف الشهر هو بداية دفع فاتورة التليفون الارضي، ولكن قبل منتصف الشهر بيوم أو يومين يكون أخر مرحلة لدفع الفاتورة، مع العلم أن دفع فاتورة التليفون من أهم الفواتير الواجب مراعاة دفعها حتى لا يتطلب دفع غرامة مالية، وعدم انقطاع النت فهو أفضل وسيلة اتصال بالعالم الخارجي

فاتورة التليفون الارضي
يبحث الكثير من المواطنين عن سداد الفاتورة ،حيث حددت الشركة المصرية للإتصالات خلال 48 ساعة سيتم انتهاء المدة المفروضة لدفع فاتورة التليفون، مع العلم أن العطلة الرسمي لشركات الاتصالات (السنترال) هي من يوم السبت والأحد، وابتدءً من يوم الاثنين سيتم تطبيق غرامة مالية على من لم يدفع الفاتورة من الأفضل اتباع الطرق الإلكترونية في الدفع حتى لا يتطلب غرامة مالية، وذلك استندًا للقوانين والشروط الموجودة في لائحة التقديم

طرق دفع فاتورة التليفون
نتيجة تطور التكنولوجيا أصبح من السهل دفع كافة الفواتير الخاصة بك، وذلك دون الحاجة إلى انتظار فرض غرامة على فواتيرك أو انتظار المحصل لباقي الفواتير الأخرى، من خلال الشبكات الإلكترونية يمكنك دفع الفواتير بواسطة 4 طرق وهي:

- إمكانية الدفع عن طريق الأنظمة الإلكترونية الحديثة مثل (خدماتي، فوري، ومصاري، وأخيراً خدمة BEE.

- البنك التجاري الدولي والبنك الاهلي هما لأحد البنوك التي تتعامل مع شركات الاتصال لتسديد فواتير التليفونات للعملاء، فيمكنك التحول من الحساب الشخصي لديك أحد هذه البنوك.

- خدمة WEE وهي أحد الطرق الالية المستخدمة في دفع فاتورة التليفون.

- من الطرق البسيطة المتبعة أيضًا هي الدفع عن طريق خدمة موبينيل وفودافون كاش.

- او من خلال الموقع الالكتروني (اضغط هـنا).

ملحوظة.. في حين عدم إدراك قيمة الفاتورة يمكن من خلال الاتصال على الأرقام التالية لمعرفة قيمة الفاتورة وهذه الخدمة تسمى دليل الهاتف وتتمثل كالتالي:

- 111 أو الخط الساخن.

- في حالة عدم دفع الفاتورة وانتهاء فترة السماح المحددة لدفع الفاتورة سيتم تحويل الخط لاستقبال المكالمات فقط ، وذلك لحين سداد قيمة الاشتراك، وهذه المرحلة تعتبر اضافية وتستمر لمدة 15 يوم وفي حين انتهاء هذه المدة يتم انقطاع الخدمة نهائيا وفرض غرامة مالية على الفاتورة.

(billing.te.eg) | طرق دفع فاتورة التليفون الارضي 2021 شهر فبراير إلكترونيا لكافة المواطنين 

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