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إصابة خالد كمال بفيروس كورونا

السبت 27/فبراير/2021 - 08:41 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الفنان خالد كمال عن إصابته هو وشقيقه تامر بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب خالد كمال منشورًا قال فيه :"يا حبايب، أنا وتامر أخويا إيجابي كورونا، أي حد اختلط بينا قريب(بعيدًا عن إنه يا بخته) يتطمن على نفسه، دعواتكم".

وفي سياق آخر، يشارك الفنان خالد كمال في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "القاهرة كابول"، وهو بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، نور محمود، حنان مطاوع، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

والجدير بالذكر أن خالد كمال يُعرض له حاليًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية مسلسل "وادي الجن"، وهو من إخراج حسام الجوهري، وبطولة يوسف عثمان، فراس سعيد، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، هبة عبدالغني، رؤى شنوحة، عبدالرحمن اليماني، وظهور خاص للفنانة بشرى والإعلامية ريهام سعيد.

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