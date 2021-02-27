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بالصور.. بلاك تيما تلهب أولى حفلاتها في مسرح الزمالك مع حمدي الميرغني ومحمد سلام

السبت 27/فبراير/2021 - 08:44 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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ألهبت فرقة بلاك تيما أجواء أولى حفلاتها الغنائية على مسرح الزمالك، بباقة غنائية تخطت 18 أغنية.




وأخذت الفرقة مسامع الجمهور في رحلة لملكوت أشهر أغانيها، تنوعت بين القديمة جداً منها والجديدة نسبيا، بداية من رائعة "بحار" وأغنيات "شط النيل" و"إيه يعني" و"برنس الليالي"، بجانب تقديم أغنيتي "مرسال" و"جوبا"، وحرصت على تقديمها بشكل موسيقي مغاير عن المعتاد لتكون إطلالتها الأولى في مسرح الزمالك مميزة.



وفجرت بلاك تيما كبرى مفاجآتها غير المتوقعة، بدعوتها الفنان حمدي الميرغني والفنان محمد سلام للمشاركة في الغناء مع ثلاثي الفرقة على خشبة المسرح، وسط صياح الجمهور، ليقررا الموافقة على العرض والرقص والغناء معهم عير تقدية أغنية بلاك تيما الشهيرة "زحمة".



واختتمت بلاك تيما موسم حفلات فبراير في مسرح الزمالك، الذي يشهد باقة منوعة من الحفلات الغنائية، من بينها حفل عيد الحب مع محمد الشرنوبى، وحفل نوران أبو طالب وحفل زهرة رامي وفرقة ميكسر.

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