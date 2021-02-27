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" روح المكان " معرض لفن التصوير الفوتوغرافي بمركز الهناجر للفنون

السبت 27/فبراير/2021 - 08:46 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تحت رعاية قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال و الفنان شادى سرور مدير مركز الهناجر للفنون ، تم افتتاح معرض لفن التصوير الفوتوغرافي بقاعة آدم حنين تحت عنوان" روح المكان " للفنان الشاب اليمنى محمد السنيدار و ذلك فى تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة الموافق 26 فبراير 2021 ، إفتتح المعرض الدكتور محمد على مارو سفير جمهورية اليمن بمصر و الفنان شادى سرور مدير مركز الهناجر للفنون .

إستهل الافتتاح بإستعراض فلكلوري لرقصة التنورة كفقرة فنية من التراث المصري و ذلك لتعزيز التبادل الثقافي بين مصر و اليمن الشقيق ، كما تم تقديم كمظهر من مظاهر الإستقبال لضيوف المعرض القهوة اليمينية التى هى إشارة إلى الترحيب و حسن الاستقبال للزائرين فى ثقافه اليمن .

يستعرض المعرض ثقافة اليمن بشكل عام من مظاهر الحياة الاجتماعية و السياسية وعادات و تقاليد و أيضًا زراعة و جني البن اليمني كمنتج من أهم المنتجات الزراعية و المعروفة فى اليمن و أخيرًا يتناول كل المدن اليمنية كاصنعاء و حضرموت و عدن الطبيعة الخلابة التي هى جبلية وعرة بشكلها العام و مظاهر الحضارة اليمنية و بشكل عام المعرض يتناول اليمن بشكلها الايجابى و ليس السلبى بعيدًا عن الحرب و مشاكلها السياسية .

حضر الافتتاح شخصيات من السلك الدبلوماسي و لفيف من المثقفين والفنانين التشكيليين و المهتمين بالفن و الثقافه من اليمن و مصر ، و أهمهم السيد / عبد الله باكداده نائب وزير الثقافة اليمنية، و السيد / على البكالى من وزارة الشباب والرياضة اليمنية السيد حيدر القاضى المستشار الإعلامي لسفارة اليمن و السيد عبد الرقيب منصور نائب المستشار الإعلامي للسفارة اليمن .

المعرض مستمر حتى يوم 28 فبراير بقاعة آدم حنين يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى التاسعة مساءً ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة و التباعد الاجتماعي .

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