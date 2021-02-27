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الأرصاد تكشف توقعاتها بشان حالة الطقس اليوم

السبت 27/فبراير/2021 - 08:44 ص
بوابة الفجر
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قالت هيئة الأرصاد الجوية إن الطقس اليوم  السبت، يشهد ارتفاع بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة،  وطقس  معتدل  على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة .
 
وأكدت هيئة الأرصاد، أنه يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

أمطار خفيفة
وأعلنت الأرصاد ن البلاد تشهد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد .

شديد البرودة ليلا
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد  على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد  .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت:  القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجة.
 

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