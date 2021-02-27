رباب طارق أعاني من ظروف قاسية بسبب زوجي في"الحرير المخملي " (خاص)





تُشارك الفنانة رباب طارق حاليًا في مسلسل "الحرير المخملي"، وهو مأخوذ عن رواية الحرير المخملي لـ أميمة عز الدين، سيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، شادي أسعد، حمدي التايه، أشرف على الكتابة أمين جمال، إخراج أحمد حسن.





وقالت رباب طارق في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنها تُجسد خلال الأحداث دور دور إمرأة متزوجة تُدعى"رحمة" وهي تمر بأحداث قاسية مع زوجها بسبب محاولاته الدائمة لتدمير حياتها، مُتمنية أن تنال شخصيتها والمسلسل على إعجاب الجمهور وأن يتمكنوا من خلاله من إيجاد حلول للزوجات التي تُعاني كثيرًا من نفس مأساة "رحمة".



وأوضحت رباب طارق أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل "الحرير المخملي" أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل "الحرير المخملي" هو أن المسلسل يُناقش العديد من القضايا الهامة للمرأة، بالإضافة لوجود المخرج أحمد حسن، فهي تحب إتقانه لأعماله، وأيضًا لوجود السيناريست أمين جمال، فهو من أمهر الكُتاب المتواجدين بالساحة الفنية حاليًا.



وأشارت رباب طارق إلى أنها ستبدأ في تصوير مشاهدها بالمسلسل خلال الأسبوع الجاري، مُعبرة عن سعادتها الكبيرة بالعودة لشاشات التلفزيون بعد غياب ثماني سنوات.



مسلسل "الحرير المخملي" بطولة مصطفى فهمي، داليا مصطفى ، أحمد وفيق، هالة فاخر ، أحمد سعيد عبد الغني، سامي مغاوري، مها أبو عوف، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، طارق صبري، إسلام جمال، محمد الصاوي، هاجر الشرنوبي، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، محمد درويش، محمد الحناوي، أحمد جمال سعيد، كريم الحسيني، أحمد عثمان، بسمة ماهر، مروة عيد ، رضوي جودة، هالة مرزوق، رضوى جودة، محمد يونس، شيرين القاضي، كيرا الصباح.