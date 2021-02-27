ياسر فرج دكتور أمراض نسا وتوليد في حكاية "أيامنا الحلوة" (خاص)





يُشارك الفنان ياسر فرج حاليًا في حدوتة "أيامنا الحلوة"، المُقرر عرضها ضمن أحداث مسلسل "وراء كل باب"، وهي بطولة محسن محي الدين، مفيد عاشور، منى عبد الغني، هيدي كرم، عمرو عبد العزيز، ومن إخراج إيمان الحداد.



وقال ياسر فرج في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يُجسد خلال الأحداث دور شاب يُدعى "يوسف"

ويعمل دكتور أمراض نساء وتوليد، مُتمنيًا أن تنال شخصيته والمسلسل على إعجاب الجمهور وقت عرضه.



وأشار ياسر فرج إلى أن ما جذبه للمشاركة في حكاية "أيامنا الحلوة"، هو أن السيناريو مكتوب بطريقة رائعة، وأنه لم يُقدم شخصية دكتور من قبل، بالإضافة إلى أنها المرة الأولى التي يتعاون فيها مع المخرجة إيمان الحداد.



"وراء كل باب" مسلسل تشويقي يتكون من مجموعة من الحواديت تتكون كل حدوتة من 5 حلقات،والحدوتة الأولى منه تحمل عنوان "كورونا" وهي من تأليف باهر دويدار، إخراج سميح النقاش، وهي بطولة جمال عبد الناصر، جيهان خليل، محمد نجاتي، عابد عناني، والحدوتة الثانية منه تحمل عنوان "يوم من الأيام"، وهي بطولة أحمد خليل، يوسف عثمان، وهي من تأليف يسري الفخراني وقصة وسيناريو وحوار محمد الشواف من إخراج أحمد خالد أمين.





