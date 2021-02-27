هالة مرزوق تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مشاركتها في مسلسل "نجيب زاهي زركش"





تُشارك الفنانة الشابة هالة مرزوق في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "نجيب زاهي زركش"

، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني، وبطولة يحيى الفخراني، كريم عفيفي، أنوشكا، رامز أمير، إسلام إبراهيم، محمد يسري، رنا رئيس، وكوكبة مميزة من النجوم.



وقالت هالة مرزوق في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل "نجيب زاهي زركش" هو وجود الكاتب عبد الرحيم كمال، فهو من الكتاب المفضلين لها، ولوجود الفنان يحيى الفخراني، فهو مثلها الأعلى في التمثيل، و أيضًا لوجود المخرج المتميز شادي الفخراني، بالإضافة إلى أن الشخصية التي تُقدمها خلال الأحداث جديدة عليها ولم تقدمها من قبل.



وعن كواليس العمل مع الفنان يحيى الفخراني، فقالت هالة مرزوق:"من أحلى الكواليس اللي عيشتها في حياتي، يكفي إنها مع دكتور يحيي الفخراني، وشرف كبير ليا إني مثلت معاه".



وفي سياق آخر، تشارك هالة مرزوق حاليًا في مسلسل "الحرير المخملي"، وهو بطولة مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هالة فاخر ، أحمد سعيد عبد الغني، وكوكبة مميزة من النجوم.