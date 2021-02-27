"عودة الأمطار من جديد".. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من السبت للخميس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تعرض العديد من المناطق لسقوط أمطار خلال الأيام المقبلة نظرا لوجود السحب المنخفضة الممطرة على مناطق من الدلتا، وغرب القاهرة، ومن المتوقع أن تضعف فرص سقوط الأمطار عندما تتقدم أكثر لداخل القاهرة.





وعن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من السبت 27 فبراير حتى الخميس 4 مارس المقبل، إليكم التالي:





السبت 27 فبراير

أمطارًا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء، على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا، فيما تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.





الأحد 28 فبراير

تسقط على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40%، فيما تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.





الإثنين 1 مارس

تسقط أمطار خفيفة على مناطق من الساحل الشمالي على فترات متقطعة 40% تقريبا، فيما تشهد مناطق من السواحل الغربية، وجنوب سيناء، نشاط رياح، فيما تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.





الثلاثاء 2 مارس

تشهد مناطق من السواحل الشمالية سقوط أمطار على فترات متقطعة بنسبة 40% فيما تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.





الأربعاء 3 مارس

تسقط أمطار خفيفة على مناطق من الساحل الشمالي على فترات متقطعة بنسبة 40% فيما يكون هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، وسيناء وجنوب البلاد، على أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.





الخميس 4 مارس

تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسيناء وجنوب البلاد، مع حدوث شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.