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نجم بيراميدز هدف الزمالك في الصيف المقبل

السبت 27/فبراير/2021 - 08:33 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يريد نادي الزمالك تدعيم خط الدفاع، بالتعاقد مع مدافع بيراميدز عبدالله بكري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وقال مصدر مطلع لـ "الفجر الرياضي": ان إدارة نادي الزمالك تواصلت مع وكيل عبدالله بكري، من أجل جس نبضه للظفر به في الصيف القادم.


وأكد المصدر: ان بكري يرغب في الرحيل عن بيراميدز وخوض تجربة جديدة، حيث لم يشارك بصفة أساسية، مع المدرب الأرجنتيني أروابارينا المدير الفنى لبيراميدز.


وكان المدرب البرتغالي جايمى باتشكيو، المدير الفنى للقلعة البيضاء، قد طلب تدعيم الدفاع في الفترة الماضية، بمدافع سوبر تحسبًا لرحيل الونش إلي السعودية.

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