الكشف عن تطورات جديدة بشأن مستقبل مبابي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان، خلال الفترة المقبلة.









وينتهي عهد مبابي مع باريس سان جيرمان، في صيف عام 2022، وارتبط اسمه بالانتقال إلى العديد من الأندية لعل أبرزهم ريال مدريد وبرشلونة.









وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن باريس سان جيرمان لن يستغني عن مبابي في الصيف المقبل بأقل من 200 مليون يورو، في حال فشل الفريق الباريسي في ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة.









وتابع البرنامج، أنه في حالة طلب باريس هذا المبلغ الضخم من أجل الموافقة على رحيل مبابي، فإن ريال مدريد سيحول أنظاره مباشرة في الميركاتو صوب النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.









وأشار البرنامج، أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، يضغط على مبابي في مفاوضات تجديد عقده مع العملاق الباريسي.