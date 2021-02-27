الزمالك يستغني عن خدمات نجم فريقه

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على عرض خدمات محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، للبيع خلال الفترة المقبلة.









يأتي ذلك على خلفية الصورة المسيئة، التي قام بنشرها محمد عواد على حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.









وسيتم عرض الحارس للبيع في نهاية الموسم الحالي، في ظل الأزمات التي يفتعلها الحارس في الفترة الأخيرة لابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق.









ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره وادي دجلة، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.