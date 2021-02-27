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السبب وراء تعاقد برشلونة مع بيانيتش خلال الصيف الماضي

السبت 27/فبراير/2021 - 09:13 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن السبب وراء تعاقد نادي برشلونة مع الدولي البوسني ميراليم بيانيتش، من يوفنتوس خلال الصيف الماضي.


وكان بيانيتش قد انتقل إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة تبادلية تضمنت انتقال البرازيلي أرثر ميلو إلى يوفنتوس.


وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن بيانيتش جاء إلى برشلونة، لأسباب تتعلق بموازنة حسابات النادي المالية.


وتابعت الصحيفة، قيمة تعاقد بيانيتش مع برشلونة بلغت 60 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 5 ملايين يورو، في حين رحل آرثر إلى يوفنتوس مقابل 72 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 10 ملايين يورو.


وأشارت الصحيفة، أن برشلونة خسر لاعبًا شابًا كان يُلقب بـ"تشافي الجديد"، ويتمتع بجودة فنية وتسديدات قاتلة من الكرات الثابتة.

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