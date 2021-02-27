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سعر الدولار اليوم السبت 27-2-2021 في البنوك المصرية

السبت 27/فبراير/2021 - 08:15 ص
بوابة الفجر
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 استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27-2-2021 خهال بداية التعاملات الصباحية في البنوك المصرية، بعد أن شهدت العملة الأمريكية ارتفاع طفيف خلال تعاملات الأسبوع بالبنوك المصري، وتستعرض بوابة الفجر أسعار الدولار في البنوك.


سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.62 جنيه للشراء.
 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.61 جنيه للشراء.
 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.61 جنيه للشراء.
 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة
15.63 جنيه للشراء.
 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.63 جنيه للشراء.
 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.63 جنيه للشراء.
 15.73 جنيه للبيع.


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