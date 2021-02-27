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أسعار الذهب اليوم السبت 27-2-2021 في مصر

السبت 27/فبراير/2021 - 08:22 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب خلال بداية تعاملات اليوم السبت 27-2-2021 بعد تراجعه بشكل كبير خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث فقد العيار ما يقرب من 11 جنيه، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 776 جنيها.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت

عيار 21 يسجل 776 جنيها

عيار 18 يسجل 665 جنيها

عيار 24 يسجل 886 جنيها

الجنيه الذهب يسجل 6208 جنيها


أسعار الذهب العالمية:

سجلت أسعار الذهب أدني مستوي منذ يونيو بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، مع قوة العملة الأمريكية، لتحقق خسائر أسبوعية وشهرية.

وهبط المعدن الأصفر لأدنى مستوى في حوالي 8 أشهر، حيث أدى ارتفاع الدولار الأمريكي إلى جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وعانى الذهب من خسائر قوية أسبوعية وشهرية بنحو 2.7 بالمائة و6.5 بالمائة على التوالي، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأعلى مستوياتها في عام.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 2.6 بالمائة، أو ما يعادل 46.60 دولار، ليصل إلى مستوى 1728.80 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ يونيو.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 2.3 بالمائة، ما يوازي 40.30 دولار، ليسجل مستوى 1730.27 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.8 بالمائة إلى 90.85.

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