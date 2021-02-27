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هالة صدقي تُعلق على لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي

السبت 27/فبراير/2021 - 09:23 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعربت الفنانة هالة صدقي عن سعادتها الكبيرة بعد استضافتها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانة هالة صدقي صورة جديدة لها برفقة الإعلامي عمرو الليثي، وعلقت عليها قائلة:"سعدت جدًا بحلقة واحد من الناس مع الدكتور عمرو الليثي".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي، الدرامية مسلسل "ليه لأ"، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، بطولة أمينة خليل، عمر السعيد، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.

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