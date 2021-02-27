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أسعار الدواجن اليوم السبت 27-2-2021 في السوق المحلي

السبت 27/فبراير/2021 - 08:54 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت 27-2-2021 ، في ظل استقرار حالة العض والطلب في السوق المحلي وفي الوقت التى قامت فيه وزارة التموين بطرح كميات اضافيىة من الدواجن المجمدة بأسعار مدعومة.

أسعار الدواجن اليوم السبت 27-2-2021:

الدواجن الحمراء ما بين 27 جنيها إلى 30 جنيها

 بط مولار تراوح ما بين 13 جنيها إلى 14 جنيها

البط مسكوفي تراوح ما بين 12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه

 البط الفرنساوي تراوح ما بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات

الكتكوت البلدي تراوح ما بين 1.80 جنيه إلى 2 جنيه

 لحم الارانب تراوح ما بين 40 جنيها إلى 42 جنيها

 لحم أمهات ابيض تراوح ما بين 16 جنيها إلى 17 جنيها.

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 25-2-2021 :

سجل سعر كرتونة البيض المزارع تتراوح  بين 38-40 جنيها للكرتونة

 سعر كرتونة البيض للبلدي بين 44-47 جنيها.





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