هيت يمدد سلسلة انتصاراته أمام جاز في دوري السلة الأمريكي

سجل جيمي باتلر 33 نقطة في أعلى رصيد له بالموسم كما استحوذ على 10 كرات مرتدة وقدم 8 تمريرات حاسمة ليقود ميامي هيت للفوز 124-116 على يوتا جاز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.





وسجل دونوفان ميتشل 30 نقطة لجاز الذي يملك أفضل سجل في الدوري بتحقيق 22 انتصاراً مقابل 3 هزائم منذ 8 يناير (كانون الثاني).





وحقق ميامي 5 انتصارات متتالية وخلال الأسبوع الماضي تفوق هيت على آخر بطلين للدوري بفوزه على تورونتو رابتورز (2019) ولوس أنجليس ليكرز (2020).





وفي مباريات أخرى سجل شاي جيلجيوس-ألكسندر 24 نقطة ليساعد أوكلاهوما سيتي ثاندر في الفوز 118-109 على أتلانتا هوكس.





وحقق ثاندر فوزين متتاليين لأول مرة خلال شهر بينما بدل هوكس بين الفوز والهزيمة في آخر سبع مباريات.





وقدم تيو ماليدون 12 تمريرة حاسمة في أفضل رصيد للاعب صاعد هذا الموسم وعادل رقم راسل وستبروك القياسي مع أوكلاهوما سيتي خلال مباراة واحدة.





وأحرز ديارون فوكس 27 نقطة ليقود سكرامنتو كينجس للفوز 110-107 على ديترويت بيستونز لينهي سلسلة من تسع هزائم.





وأضاف هاريسون بيرنز 21 نقطة بينما استحوذ ريتشاون هولمز على 17 كرة مرتدة وهو أعلى رقم له بالموسم.





وسجل جيرامي غرانت 30 نقطة لبيستونز الذي خسر للمرة الخامسة في 6 مباريات.





وسجل كاوي ليونارد 30 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة وقدم سبع تمريرات حاسمة ليساعد لوس أنجليس كليبرز في الفوز 119-99 على ممفيس غريزليز.





وبعد يوم من فوز ممفيس الكاسح 122-94 على كليبرز ظهر الفريق المنتمي للوس أنجليس بفاعلية أكبر حتى سجل سبعة لاعبين رقمين مزدوجين.