البرازيل تسجل 65 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة في البرازيل، 65169 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير، و1337 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في بلغ 10 ملايين و455 ألفا و630 حالة منذ بدء انتشار الوباء.

وفقًا للصحة البرازيلية، وصلت حصيلة ضحايا إلفيروس إلى 252 ألفا و835 شخصا حتى يوم الجمعة.

وكانت الإجراءات تقضي بإغلاق جميع المنشآت والخدمات غير الأساسية على مدار الساعة في العاصمة التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة.