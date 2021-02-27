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تراجع إيرادات فورمولا 1 بواقع 877 مليون دولار في 2020

السبت 27/فبراير/2021 - 09:26 ص
بوابة الفجر
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أكدت مالكة الحقوق التجارية لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، شركة ليبرتي ميديا، أن إيرادات البطولة تراجعت بواقع 877 مليون دولار العام الماضي، لتنخفض بنسبة 43%، بسبب تداعيات وباء كوفيد-19.


بلغت الإيرادات 1.145 مليار دولار، مقابل 2.022 مليار دولار في العام السابق.


وأقيم 17 سباقاً في موسم 2020، معظمها دون جماهير، وألغيت سباقات بارزة مثل موناكو، وسنغافورة.


وكان الموسم السابق ضم 21 سباقاً، وكان من المقرر إقامة 22 سباقاً في 2020، و23 سباقاً في 2021.


وسجلت فورمولا 1 خسارة تشغيلية سنوية قدرها 386 مليون دولار، مقارنة بأرباح سابقة قدرها 17 مليون دولار.


وتقاسمت الفرق العشرة 711 مليون دولار، بواقع 301 مليون دولار، أقل من العام السابق بانخفاض بنسبة 30%.

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