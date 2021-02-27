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وزارة الرياضة تقرر إيقاف رئيس الشباب السعودي لمدة شهرين

السبت 27/فبراير/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
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‬أعلنت وزارة الرياضة السعودية عن إيقاف رئيس نادي الشباب خالد البلطان من مزاولة النشاط الرياضي لمدة شهرين.


وجاء هذا القرار بعد الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه أمام النصر في 14 من فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).


وكانت المباراة التي فاز بها الشباب بنتيجة 4-0، قد شهدت أحداثاً عدة، كما اتهم لاعب الشباب سيباستياو جونيور، المسؤول بنادي النصر حسين عبد الغني بالتلفظ العنصري تجاهه.


وذكر الموقع الرسمي لوزارة الرياضة السعودية، أنه قرر أيضاً منع البلطان من دخول النادي لمدة شهرين وكذلك منعه من مرافقة الفريق سواء داخل البلاد أو خارجها للمدة ذاتها.


وأوضحت الوزارة في بيانها أنه وفقاً للوائح، فإن نائب رئيس نادي الشباب هو من سيتولى مسؤولية إدارة النادي حتى عودة البلطان من فترة الإيقاف.


وتابعت الوزارة في بيانها، أن الاتهامات الموجهة لحسين عبد الغني المسؤول بنادي النصر، ثبت فيما بعد عدم صحتها، وذلك من خلال التحقيق مع البلطان وأحمد المسعود مدير المركز الإعلامي بالشباب.



كما قررت الوزارة إيقاف مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب أحمد المسعود، حتى نهاية الموسم، حيث أوضحت في بيانها أنه تم الأخذ في الاعتبار أن المسعود كرر مخالفة ارتكبها الموسم الماضي.


وتابعت أنها اعتمدت في حيثيات قرارتها، إلى جانب التحقيقات، على مقطع فيديو تم نشره عبر الحساب الرسمي لفريق الشباب على تويتر، مراعية في ذلك القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

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