باهر المحمدي يكشف عن حقيقة أنباء انتقاله إلى الأهلي

رد باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، على أنباء انتقاله للأهلي خلال الفترة المقبلة.









وكانت هناك بعض التقارير التي ترددت في الساعات الماضية، بشأن انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.









وقال باهر عبر الحساب الرسمي للإسماعيلي بموقع تويتر: "تركيزي حاليًا ينصب على العودة سريعًا إلى الملاعب واكتمال الشفاء من الإصابة التي تعرضت لها بالركبة".









وتابع: "عقدي ممتد مع الإسماعيلي ولا أفكر في الانتقال لأي فريق آخر، وأطالب الجميع بالدعاء لي للعودة سريعا للملاعب لأن هذا ما يشغلني فقط حاليا".









ويغيب باهر المحمدي عن الإسماعيلي منذ يوم 4 سبتمبر الماضي، بعد إصابته في الركبة وخضوعه لجراحة.



