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هل يتمكن زيدان من حل أزمة راموس ؟

السبت 27/فبراير/2021 - 09:34 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني يرغب في حل أزمة تجديد عقد نجم وقائد الفريق الإسباني سيرجيو راموس في أسرع وقت ممكن علماً بأن عقده ينتهي في الصيف المقبل.


وأفادت صحيفة ABC الإسبانية بأن زين الدين زيدان طلب من ريال مدريد حل أزمة تجديد عقد راموس في أسرع وقت ممكن.


وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد عرض على سيرجيو راموس التجديد لمدة موسم مع تخفيض راتبه بنسبة 10% مع وجود بند خيار التجديد لموسم إضافي براتب كامل.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن تحرك زيدان لحل أزمة تجديد عقد راموس تأتي في محاولة من المدير الفني الفرنسي لطمئنة راموس خلال فترة تعافيه من الإصابة التي يعاني منها.

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