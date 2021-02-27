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رفع حالة التأهب في صفوف القوات الأمريكية بالعراق مع وجود تهديدات

السبت 27/فبراير/2021 - 09:09 ص
قوات أمريكية
قوات أمريكية
وكالات
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، برفع حالة التأهب في صفوف القوات الأمريكية بالعراق مع وجود تهديدات.

 

وفي وقت سابق، انسحبت القوات الأمريكية، من قواعد الحبانية و "كي وان" والقصور الرئاسية في الموصل شمالي العراق، حسبما ذكرت قناة العربية.

 

 وقال المتحدث باسم التحالف مايلز كاغينز، على حسابه في "تويتر": "تواجد بعثات التحالف الدولي في العراق بدعوة رسمية من الحكومة العراقية لهزيمة فلول داعش فقط. قيادة قوات التحالف تسلم مقراتها في داخل القواعد العراقية إلى وزارة الدفاع العراقية. وكذلك المئات من جنود المدربين يغادرون مؤقتًا من أجل سلامتهم من فيروس كورونا المستجد".

 

وأعلنت رئاسة الأركان الفرنسية، أن باريس قررت سحب جنودها من العراق حيث يشاركون في عمليات تدريب، وذلك "خصوصاً" بسبب تفشّي وباء كورونا في هذا البلد.

 

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