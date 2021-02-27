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بعد عرض حلقتها مع أبلة فاهيتا..شيرين رضا تتصدر تريند "جوجل"

السبت 27/فبراير/2021 - 09:42 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تصدرت الفنانة شيرين رضا قائمة الأكثر بحثًا على موقع "جوجل"، وذلك بعد عرض حلقتها أمس في برنامج "لايف من الدوبلكس" مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا.

وكشفت الفنانة شيرين رضا خلال ذلك اللقاء عن العديد من التفاصيل المتعلقة بحياتها الشخصية، منها فترة إصابتها بفيروس كورونا، حيث أكدت أنها حينما أصيبت بالفيروس لم تكن تستطيع تذوق الطعام، كما أنها فقدت القدرة على شم أي رائحة، فقامت بإجراء المسحة الطبية التي أكدت إصابتها بذلك الفيروس.

كما تحدثت عن بدايتها في مجال الفن، حيث أكدت أنها كانت من خلال الإعلانات، مُوضحة أنها
كانت حينها في منطقة العجمى بالإسكندرية، وأن طارق نور كان يُريد تصوير إعلان "أدوات صحية" على البحر، فقامت بتصوير ذلك الإعلان، مُضيفة :"وبعد كده عملت إعلانات كتير أوي".

وعن كيفية معرفتها بالفنان عمرو دياب، فقالت شيرين رضا: عملت له إعلان وأنا عندى 14 سنة واتعرفت عليه وقتها، ولما كنت في أمريكا كان صديق أصدقائى ولما رجعت حبنى وخطبنى، عمرو دياب رومانسى جدًا وكان بيغنى ليا كل الأغاني".

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