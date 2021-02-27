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أسعار الفاكهة اليوم السبت 27-2-2021 في السوق المحلي

السبت 27/فبراير/2021 - 09:17 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الفاكهة اليوم السبت 27-2-2021 في السوق المحلي، في ظل استقرار حالة العرض والطلب في السواق وتقلبات الأحوال الجوية.

أسعار الفاكهة اليوم السبت 27-2-2021

سعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 و8 جنيهات.

سعر كيلو البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.

سعر كيلو الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

سعر كيلوالرمان بين 3 و8 جنيهات.

سعر كيلوالجوافة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

سعر كيلو الموز 9 جنيهات

سعر كيلوالبلح 8 جنيهات

سعر كيلو كنتالوب 3 جنيهات

سعر كيلو الرمان6 جنيهات

 سعر كيلو العنب 7 جنيهات

فراولة 15 جنيهًا

بلح سعودى  50 جنيهًا

تفاح اصفر فاخر 24 جنيهًا

تفاح احمر ايطالى 25 جنيهًا 

تفاح احمر سكرى 20 جنيهًا

قشطة خضرا 70 جنيهًا

حرنكش 22 جنيهًا

كيوى 30 جنيهًا


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