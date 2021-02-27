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التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

السبت 27/فبراير/2021 - 09:43 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلن التحالف العربي، اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، قال التحالف العربي، إنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحمايه المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

 

وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين، أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.

 

 وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

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