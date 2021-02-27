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الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية نهاية الأسبوع (فيديو)

السبت 27/فبراير/2021 - 09:47 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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حذرت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية حتى نهاية الأسبوع، ناصحة بعدم تخفيف الملابس خاصة أننا في فصل الشتاء حتى 20 مارس المقبل.

وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بواقع درجتين مئويتين تصل إلى 23 العظمى على القاهرة وسيكون الطقس دافئ على معظم أنحاء الجمهورية أثناء ساعات النهار وخاصة خلال فترة الظهيرة.

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق السريعة والزراعية وهو مستمر خلال الأيام الماضية.

وقالت إن هناك فرص سقوط أمطار على بعض المناطق على السواحل الشمالية سواء الإسكندرية ومطروح ورشيد وغيرها وهي أمطار غير مؤثرة وأيضا تشهد بعض المناطق من وسط سيناء تشهد سقوط أمطار غير مؤثرة.

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