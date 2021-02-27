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20 % مكاسب أسعار النفط منذ بداية فبراير

السبت 27/فبراير/2021 - 09:55 ص
بوابة الفجر
وكالات
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هبطت أسعار النفط أمس، بعد أن أدى انهيار أسعار السندات وارتفاع عوائدها إلى مكاسب للدولار، ونمت التوقعات بأنه مع عودة أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة، فإن مزيدا من المعروض سيجد طريقه إلى السوق على الأرجح.

ووفقا لـ"رويترز"، على الرغم من انخفاض الأسعار، فإن خامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي حققا مكاسب بنحو 20 في المائة، منذ بداية الشهر الجاري، إذ تكابد الأسواق اضطرابات في الولايات المتحدة، بينما يزيد التفاؤل إزاء تحسن الطلب مع توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وبحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 96 سنتا أو ما يعادل 1.5 في المائة إلى 62.57 دولار للبرميل، متخلية عن جميع المكاسب التي حققتها البارحة الأولى.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم (أبريل)، التي انتهي أجلها أمس، 86 سنتا أو ما يعادل 1.3 في المائة إلى 66.02 دولار للبرميل بعد أن خسرت 16 سنتا الخميس.

وانخفضت عقود (مايو) الأكثر نشاطا إلى المستوى المنخفض البالغ 65.04 دولار للبرميل في وقت سابق وانخفضت 93 سنتا أو ما يعادل 1.4 في المائة إلى 65.18 دولار.

وقالت مارجريت يانج الاستراتيجية لدى "ديلي فيكس" ومقرها سنغافورة "النفط الخام تراجع على نحو متواضع من مستويات مرتفعة سجلها في الآونة الأخيرة في ظل أجواء عزوف عن المخاطرة، إذ هبطت الأسهم الآسيوية بشكل واسع لتحذو حذو أداء ضعيف لوول ستريت".

وأضافت أن "عمليات البيع في سوق السندات دفعت إلى ارتفاع الدولار الأمريكي وزيادة العوائد، التي بدورها تضغط على السلع الأولية التي لا تدر عائدا. ويتسبب ارتفاع العملة الأمريكية في زيادة تكلفة النفط المسعر بالدولار لمشتري الخام بعملات أخرى".

ويراهن المستثمرون على أن اجتماعا يُعقد الأسبوع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+" سيتمخض عن عودة مزيد من الإمدادات إلى السوق.

وتواجه أسعار الخام الأمريكي أيضا عوامل معاكسة جراء خسارة طلب المصافي بعد إغلاق عدة منشآت على ساحل خليج المكسيك خلال عاصفة شتوية الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأربعاء "إن إنتاج الخام الأمريكي انخفض بأكثر من 10 في المائة أو ما يعادل مليون برميل يوميا في الأسبوع الماضي، بسبب عاصفة شتوية شديدة تجتاح ولاية تكساس".

وتوقع "مورجان ستانلي" ارتفاع أسعار خام برنت إلى 70 دولارا للبرميل في الربع الثالث بفضل "مؤشرات على تحسن كبير للسوق" من بينها احتمالات طلب أفضل.

وبحسب "رويترز"، قال البنك في مذكرة خلال وقت سابق، "الأوضاع باتت مواتية لسوق النفط بوتيرة أسرع من المتوقع".

وذكر "مورجان ستانلي" أن "حالات الإصابات الجديدة بكوفيد - 19 تنخفض سريعا في أنحاء العالم، إحصاءات التنقل بلغت أدنى مستوياتها وبدأت في التحسن، وفي الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تعمل مصافي التكرير بالفعل بقوة مثلما كانت قبل كوفيد - 19".

وقال البنك "إن السحب السريع من المخزونات، وارتفاع فوارق الأسعار الحاضرة في سوق بحر الشمال من بين عوامل أخرى يشيران إلى تحسن السوق".

وأظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز" أمس، أن أسعار النفط ستشهد تعافيا مطردا هذا العام مع وصول لقاحات للوقاية من كوفيد - 19 لمزيد من الناس وتسارع وتيرة الانتعاش الاقتصادي، وفي ظل قوة دفع إضافية من التحفيز وضبط إمدادات منتجين كبار للخام.

وتوقع المسح الذي شمل 55 مشاركا أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 59.07 دولار للبرميل هذا العام ارتفاعا من استطلاع الشهر الماضي الذي توقع أن يبلغ متوسط السعر 54.47 دولار للبرميل. ومتوسط سعر برنت منذ بداية العام الجاري 58.80 دولار.

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