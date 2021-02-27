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بنك أوف أمريكا: صناديق السندات تجذب 7.1 مليار دولار

السبت 27/فبراير/2021 - 10:07 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أظهرت بيانات أسبوعية لتدفقات صناديق من بنك أوف أمريكا أمس، أن صناديق السندات جذبت 7.1 مليار دولار في دخول للتدفقات للأسبوع الـ16 على التوالي، بينما أضافت أوراق الخزانة المالية المحمية من التضخم 1.3 مليار دولار.

وبحسب "رويترز"، خلص البنك إلى أن صناديق الأسهم استقطبت ثالث أكبر تدفقات لها على الإطلاق عند 46.2 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، بقيادة تدفقات إلى أسهم التكنولوجيا والشركات المالية.

ويستند البنك إلى بيانات "إي.بي.إف.آر" التي جرى جمعها قبل القفزة الأحدث في العوائد الحقيقية، ما أطلق شرارة موجة بيع في سوق الأسهم.

وقال بنك أوف أمريكا: "إن أدوات الدين ذات الدخل الثابت المصنفة عند الدرجة الجديرة بالاستثمار، استقطبت 5.4 مليار دولار على حساب الأدوات مرتفعة العائد التي خسرت 1.7 مليار دولار، في أكبر نزوح للتدفقات في ثلاثة أشهر".

وفي الأسهم، حصدت الأسهم الأمريكية 20.4 مليار دولار، بينما تلقت الأسواق الناشئة تدفقات قياسية بقيمة 11.6 مليار دولار في الدين والأسهم.

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