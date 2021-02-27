بعد سؤال السيسي وبن سلمان عليه.. عمرو أديب: لقيت الطبطبة (فيديو)

كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل حادث السير لذي تعرض له، مشيرا إلى أنه يشعر بحالة من السعادة غير الطبيعية، قائلا: "ربنا نجاني بأعجوبة، أنا نفسي مش مصدق.. ولكن سعادتي بالناس".



توجه "أديب"، بالتحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لسؤاله عنه عقب تعرضه لحادث السير، قائلا: "بشكر الرئيس السيسي على السؤال والرعاية جزيل الشكر".



وأعرب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، عن تقديره لسؤال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وكذلك الشيخ محمد بن زايد، قائلا: "بشكرهم على السؤال".



وأكد أن الناس كانت سبب كبير في تحسن حالته بشكل يومي، مضيفا: "الناس كانت حلوة وكويسة أوي معايا.. وكانت عاملة ليا حالة من البهجة.. ولا استطيع إلا أن أسجد لله باكيا على الطبطبة اللي شعرت بها من الجميع".

