سقوط الشبكة وتداول الإجابات.. أبرز مشكلات طلاب أولى ثانوي في أول يوم امتحانات





تعددت شكاوى طلاب الصف الأول الثانوي في أول يوم امتحانات، حيث اشتكى عدد من المدارس بالشرقية والقاهرة ودمياط من عدم تشغيل الواي فاي بالمدرسة ومرور أول ساعة من وقت الامتحان دون الدخول علي السيستم.



واشتكي عدد آخر من أولياء الأمور بسبب تداول الإجابات على منصات السوشيال ميديا.



وبدء طلاب الصف الأول الثانوي في خوض امتحاني مادتي اللغة العربية والأحياء.



ويخوض طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات اليوم السبت الموافق ٢٧ فبراير الجاري على أن يبدأ الامتحان على فترتين الفترة الأولى لغة عربية من الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة والنصف صباحا ومدة الامتحان ٩٠ دقيقة والفترة الثانية من الساعة ١١ ونصف صباحا حتي ١٢ وربع ظهرا وتكون مادة الأحياء في زمن ٤٥ دقيقة.



وقد تقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقي لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.



بالاضافة الي أن تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.