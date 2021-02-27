Advertisements

سقوط الشبكة وتداول الإجابات.. أبرز مشكلات طلاب أولى ثانوي في أول يوم امتحانات

السبت 27/فبراير/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
ريم محمود
Advertisements


تعددت شكاوى طلاب الصف الأول الثانوي في أول يوم امتحانات، حيث اشتكى عدد من المدارس بالشرقية والقاهرة ودمياط من عدم تشغيل الواي فاي بالمدرسة ومرور أول ساعة من وقت الامتحان دون الدخول علي السيستم.

واشتكي عدد آخر من أولياء الأمور بسبب تداول الإجابات على منصات السوشيال ميديا.

وبدء طلاب الصف الأول الثانوي في خوض امتحاني مادتي اللغة العربية والأحياء.

ويخوض طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات اليوم السبت الموافق ٢٧ فبراير الجاري على أن يبدأ الامتحان على فترتين الفترة الأولى لغة عربية من الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة والنصف صباحا ومدة الامتحان ٩٠ دقيقة والفترة الثانية من الساعة ١١ ونصف صباحا حتي ١٢ وربع ظهرا وتكون مادة الأحياء في زمن ٤٥ دقيقة.

وقد تقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقي لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.

بالاضافة الي أن تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

امتحانات امتحان الثانويه العامه الثانويه التعليم

أخبار تهمك

عقد وهمي.. الأهلي يكشف مؤامرة كبرى

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مجلس الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا

منذ حوالي 15 ساعة

عبدالله جمعة يشترط لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 50 دقيقة

ندم على رحيله.. موسيماني يعيد أول المعارين إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يستغني عن خدمات نجم فريقه

منذ أقل من ساعتين

عاجل| إصابات كورونا تعود للاستقرار.. و"الصحة" تعلن البيان الرسمي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 13 ساعة

السبب وراء تعاقد برشلونة مع بيانيتش خلال الصيف الماضي

منذ أقل من ساعتين

صدمة لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي

منذ حوالي 10 ساعة

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 16 ساعة

ليس ساسي.. نجم الزمالك يضع شروطًا قاسية للتجديد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 18 ساعة

عائق وحيد يمنع إنتقال صلاح لبرشلونة أو ريال مدريد

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

08:19 م

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

04:32 م

الزمالك يستغني عن خدمات نجم فريقه

09:11 ص

السبب وراء تعاقد برشلونة مع بيانيتش خلال الصيف الماضي

09:13 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»