حالة الطقس اليوم السبت الموافق 27-2-2021 في الامارات

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم السبت الموافق 27-2-2021 في الامارات؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





حالة الطقس في الامارات:

وتوقع المركز الوطني الإماراتى للأرصاد الجوية ، أن يكون الطقس غدا السبت غائما جزئياً بوجه عام مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح "الأحد" مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر.





حركة الرياح: شمالية غربية / 15 - 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر.





يكون الموج في الخليج العربي مضطربا ..ويحدث المد الأول عند الساعة 12:49 والمد الثاني عند 02:33 والجزر الأول عند الساعة 20:01 والجزر الثاني عند الساعة 07:16 .



