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حالة الطقس اليوم السبت الموافق 27-2-2021 في الكويت

السبت 27/فبراير/2021 - 09:56 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم  السبت الموافق 27-2-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الكويت:
فى الكويت يكون الطقس معتدل نهارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة .

وفى الليل بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة .

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