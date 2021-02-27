أديب: الحكومة تصدر قرارا جديدا خلال أيام بشأن التسجيل العقاري (فيديو)

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن المواطن على رأس اهتمامات الدولة، وكل الجهات تعمل لخدمته، وتيسير الوضع عليه.



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "المواطن في مصر هو اللي على الراس.. وكل الجهات بتشتغل لصالح المواطن"، كاشفا أن رئيس الوزراء سيجتمع على مدار الأربعة أيام القادمة مع الوزراء المعنيين بملف التسجيل العقاري لبحث تبسيط الإجراءات على المواطن.



واعتبر أن الأيام الماضية كانت تتحدث عن العقدة، والأيام المقبلة ستكون عن الحل، مضيفا: "البلد كانت خرابة، ودلوقتي بنصلح الوضع... كان في مشاكل في ملف العقارات غير طبيعية، وآن الآوان نحلها".

