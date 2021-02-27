عائق وحيد يمنع إنتقال صلاح لبرشلونة أو ريال مدريد





يبذل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي مساعي كبيرة من أجل إبعاد نجم الفريق محمد صلاح عن قبضة عمالقة الدولي الاسباني ريال مدريد وبرشونة بعد أن تم ترقيته ليصبح الأعلى أجرًا.





وقالت صحيفة " ذا صن البريطانية " أن راتب محمد صلاح يصل إلى 200 ألف جنية إسترليني إسبوعيًا ما يعني أن راتبه السنوي يبلغ 10 مليون جنية إسترليني أي ما يعادل 14.4 مليون دولار.





وإرتبط إسم صلاح بالإنتقال إلى برشلونة والريال وذلك بعد أن رفض إستبعاد إمكانية الرحيل عن ليفربول والإنتقال إلى أي من عمالقة الليجا.