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مجلس النواب الأميركي يقر خطة بايدن لتحفيز الاقتصاد

السبت 27/فبراير/2021 - 10:04 ص
جو بايدن
جو بايدن
وكالات
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أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، خطة الرئيس جو بايدن لتحفيز الاقتصاد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلنت وسائل إعلام ، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

           

وحسم بايدن، ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك 290 صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفًا للرئيس الحالي دونالد ترامب.

           

ويذكر أن المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، شغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

 

 

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